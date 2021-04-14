Актриса і співачка Дженніфер Лопес у маленькому ТОПі здивувала образом на тренуванні

Виконавиця незважаючи на завантажений графік намагається завжди тренуватися в одному темпі. Причому з віком вона займається навіть більше, ніж на початку кар'єри, коли їй вистачало тільки тренувань з танців. Тепер Лопес займається йогою, спортивними танцями, заняттями в спортзалі разом з двома тренерами.

На фото видно, що шкіра Лопес у відмінному стані, майже в 52 роки зірка виглядає дійсно розкішно, а її вигляд молодить її на всі двадцять років. Причому може зірка і інтригувати. У білому крихітному топіку вона добре показала себе без збентеження. Відсутність ліфа тільки зробило її образ привабливішим.

Заради таких форм Лопес їсть тільки свіжі продукти, тому що потребує якісної енергії для своїх занять. Основою раціону співачки є овочі та фрукти, але може дозволити собі невелику порцію «не самої здорової їжі».

"Я вірю, що якщо ти дбаєш про себе і залишаєшся здоровим, то зможеш краще подбати про тих, хто тобі дорогий», - розповідала раніше Лопес.

Як можна помітити, найчастіше на публіці і особистих Селфі Лопес показує себе з яскравим макіяжем, нагадуючи про свою косметику-новий бренд, який Дженніфер презентувала пару місяців тому. При цьому зірка ховає своє волосся під перуками і носить довгі накладні локони, тоді як у самої вони зараз досить короткі і пухнасті.

Фанати відразу відреагували:

"Я люблю тебе; 😍 Красиво; шалено красива дама, прекрасно; Королева; Моя королева; як бразильська лялька; цей живіт зведе з розуму багатьох; божевілля якесь, це дама взагалі не старіє, захоплююче💖 💋; я так тебе люблю ❤️❤️; який живіт, я теж хочу так виглядати, але мені навіть не 30", - пишуть фанати.

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