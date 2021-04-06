Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в купальнике может превзойти даже молодых красоток

Популярная исполнительница не только снимается в клипах, на различных шоу и в сериалах. После того, как Лопес презентовала собственный бренд косметики, она всячески желает показать, что он работает и демонстрирует тело в качестве примера.

Не боится 51-летняя Лопес похвастаться и лицом без макияжа, уверяя, что уколов красоты она не делает, хотя верится в это с трудом.

Как можно заметить на фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, артистка очень гордится формами, которые получила благодаря усердным тренировкам. И скрывать такие ноги она не намерена. В темно-синем купальнике с золотым ремнем на талии звезда соблазнительно выгнулась, подчеркивая тем самым фигуру.

Простая укладка, макияж с акцентом на губы и туфли в тон купальнику завершили по-летнему жаркий образ звезды.

Также знаменитость вместе с родными порезвилась в бассейне на фоне удивительного заката. Дженнифер была в белом монокини: мокрая ткань самым соблазнительным образом обтянула ее прелести.

Пользователи с жаом обсудили увиденное: "О, да 😍эффектность до дрожи, может себе позволить", "Прекрасная семья ❤️", "Рад, что вы так хорошо провели время! Не могу дождаться фильма 👏", "Красивый рай Доминикана", "Почему мне пришлось несколько раз посмотреть, была ли это Джен😍😍 она выглядит потрясающе красиво 😏", "Детка Дженни - моя слабость 🥺", "Вы выглядите эффектно! 👸🔥🌹", "ох, эти кокосы выглядят так мило😍".

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Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".