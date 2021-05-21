Актриса и певица Дженнифер Лопес способна привлечь внимание даже во время прогулки в обычном наряде

51-летняя звезда удивляет моложавым видом каждый раз, когда появляется на публике. Более того, знаменитость не скрывает, что активно борется со старением. Однако, не филлерами и пластикой, а обычными занятиями спортом, танцами и йогой.

Что же касается ухода за кожей, то здесь у артистки свои предпочтения: она имеет четкий план питания, отказалась от всех напитков, кроме воды и сока, а также регулярно увлажняет кожу и пьет очень много воды. На одном из последних селфи хорошо видно, почему Лопес не смущается показывать и пресс.

На пике популярности Дженнифер даже смогла открыть собственный бренд косметики, ведь может утверждать, что благодаря правильному уходу она всегда молода, С этим согласны фанаты:

«Превосходная, не оторваться; какая романтика, чудесно; мне очень нравится белый топ; такой живот бы все; О чем я думал? После этого забыл; Вечно красавица, мой ангел; Мне нравится эта фотография jlo xoxo xoxo 😘; Твое природное обаяние лучшее; Ваше лицо похоже на тонкий кусок фарфора».

Чтобы выглядеть роскошно, Лопес уделяет много времени своим образам и старается как можно больше на концерте показать танцевальных движений, ведь считает, что просто петь перед публикой -уже скучно. Поэтому за короткий период времени артистка примерила на концерте сразу серию нарядов.

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".