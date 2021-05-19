Переможниця "Танців з зірками", відома співачка і екс-ВІА Гра Санта Дімопулос вразила виглядом в строгому брючному костюмі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позувала у світлому костюмі. Вона вмостилася в незвичайній позі на сходинках, заглядаючи в телефон.

"Я завжди ретельно підходжу до вибору гаджетів для себе і своєї сім'ї. Зараз користуюся iPhone 12 і абсолютно ним задоволена! Для мене важлива якість знімків, як у професійному, так і в повсякденному житті. А в подорожах я обожнюю ловити незабутні моменти з моїми дітьми", - зазначила Санта.

У коментарях екзотичній красуні залишили кілька приємних відгуків.

"Так і вабить до себе", "виглядаєте чудово", "Одягнені з голочки. Можете стати обличчям бренду в рекламі. А ще можете бути як президент. Хоча, Санта, Ви і так президент наших сердець", "Санта вогонь, як завжди", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос показала, як виглядала під час другої вагітності. На фото співачка позувала з величезним животиком. Як відомо, Санта двічі була заміжня. У неї є двоє дітей від двох різних чоловіків.

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