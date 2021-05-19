Победительница "Танців з зірками", известная певица и экс-ВИА Гра Санта Димопулос впечатлила видом в строгом брючном костюме

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором позировала в светлом костюме. Она умостилась в необычной позе на ступеньках, заглядывая в телефон.

«Я всегда тщательно подхожу к выбору гаджетов для себя и своей семьи. Сейчас пользуюсь iPhone 12 и абсолютно им довольна! Для меня важно качество снимков, как в профессиональной, так и в повседневной жизни. А в путешествиях я обожаю ловить незабываемые моменты с моими детьми», - отметила Санта.

В комментариях экзотической красотке оставили несколько приятных отзывов.

«Так и манит к себе», «Выглядите превосходно», «Одеты с иголочки. Можете стать лицом бренда в рекламе. А ещё можете быть как президент. Хотя, Санта, Вы и так президент наших сердец», «Санта огонь, как всегда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос показала, как выглядела во время второй беременности. На фото певица позировала с огромным животиком. Как известно, Санта дважды была замужем. У нее есть двое детей от двух разных мужчин.

Напомним, что победительница «Танців з зірками» Димопулос рассказала о соперницах, которые клеятся к ее мужу: «Я уже не девочка…».

Как сообщала Politeka, Димопулос показала мужа-бизнесмена, который старше ее на 18 лет: романтическое фото.

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