Співачка Санта Дімопулос показала романтичний кадр з чоловіком, з яким у неї різниця в 18 років

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи " ВІА Гра" і учасниця" Танців з зірками" Санта Дімопулос не часто показує свого обранця.

Однак в день народження вона зробила виняток і показала спільний кадр з іменинником.

У розділі сторіз Інстаграма зірка опублікувала знімок, як танцює і ніжно обіймає свого чоловіка-бізнесмена Ігоря Кучеренка під оплески гостей.

"З Днем народження, моя любов", - зворушливо підписала Санта.

До слова Санта Дімопулос вийшла заміж восени 2015 року за співзасновника мережі спорт-клубів Ігоря Кучеренка. Чоловік старший за співачку на 18 років. У шлюбі вони виховують дочку, Софію яка народилася в 2019 році.

Раніше ми повідомляли, Санта Дімопулос показала знімок, на якому вона вагітна.

У підписі до фотографій Санта написала: "бути мамою – найбільше диво і благословення! У серці мами нескінченний потік любові, ніжності, віри, відданості. Мама може все. З днем Матері!". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки, які показала співачка, засинаючи її і дітей компліментами в коментарях.

Нагадавши, Дімопулос з " Танців з зірками "захопила результатами тренувань в спортзалі:"ідеально".

Як повідомляла Politeka, Розслаблена Дімопулос з " Танців з зірками "розвалилася на дивані, вразивши визнанням:"Мені подобається...".

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