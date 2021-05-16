Певица Санта Димопулос показала романтический кадр с мужем, с которым у нее разница в 18 лет
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос не часто показывает своего избранника.
Однако в день рождения она сделала исключение и показала совместный кадр с именинником.
В разделе сториз Инстаграма звезда опубликовала снимок, как танцует и нежно обнимает своего мужа-бизнесмена Игоря Кучеренко под аплодисменты гостей.
«С Днем рождения, моя любовь» - трогательно подписала Санта.
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К слову Санта Димопулос вышла замуж осенью 2015 году за соучредителя сети спорт-клубов Игоря Кучеренко. Мужчина старше певицу на 18 лет. В браке они воспитывают дочь, Софию которая родилась в 2019 году.
Ранее мы сообщали, Санта Димопулос показала снимок, на котором она беременна.
В подписи к фотографиям Санта написала: "Быть мамой – самое большое чудо и благословение! В сердце мамы бесконечный поток любви, нежности, веры, преданности. Мама может всё. С днём Матери!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки, которые показала певица, засыпая ее и детей комплиментами в комментариях.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".
Как сообщала Politeka, Расслабленная Димопулос из «Танців з зірками» развалилась на диване, впечатлив признанием: "Мне нравится…".
Также Politeka писала, Фигуристая Димопулос из "Танців з зірками" в бикини свела с ума фантастическим пейзажем: "Амазонка".