Переможниця "Танців з зірками", відома співачка і екс-ВІА Гра Санта Дімопулос дала відверте інтерв'ю, заговоривши про різницю у віці із заможним чоловіком

Як передає Politeka.net, Санта прославилася завдяки групі ВІА Гра, а зараз красуня намагається відбудуться як сольна зірка. Дівчина взяла участь у танцювальному проекті, де перемогла.

В одному зі свіжих інтерв'ю 33-річна зірка розповіла про стосунки з чоловіком. Блогеру Тані Гузенко для її YouTube-каналу Санта розповіла, що її чоловік Ігор Кучеренко, який старший за неї на 18 років, багато чому її навчив.

"Коли твій чоловік старший за тебе, по-перше, ти повинна інтелектуально набагато швидше розвиватися. Він вчить своїй мудрості", - зазначила зірка.

За словами Дімопулос, чоловік навчив її ширше дивитися на світ і не впадати в крайнощі.

Також вона розповіла, що до її заможного 51-річного чоловіка часто клеяться дівчата. Її цей факт обурює, але вона повністю довіряє чоловікові.

"Такі моменти виводили, зараз вони мене веселять. Я просто по-іншому внутрішньо себе відчуваю. Я вже не дівчинка, знаєш, як сірник-істеричка. Я спокійна", - заявила Санта.

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