Переможниця "Танців з зірками", відома співачка і екс-ВІА Гра Санта Дімопулос дала відверте інтерв'ю, заговоривши про різницю у віці із заможним чоловіком
Як передає Politeka.net, Санта прославилася завдяки групі ВІА Гра, а зараз красуня намагається відбудуться як сольна зірка. Дівчина взяла участь у танцювальному проекті, де перемогла.
В одному зі свіжих інтерв'ю 33-річна зірка розповіла про стосунки з чоловіком. Блогеру Тані Гузенко для її YouTube-каналу Санта розповіла, що її чоловік Ігор Кучеренко, який старший за неї на 18 років, багато чому її навчив.
"Коли твій чоловік старший за тебе, по-перше, ти повинна інтелектуально набагато швидше розвиватися. Він вчить своїй мудрості", - зазначила зірка.
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За словами Дімопулос, чоловік навчив її ширше дивитися на світ і не впадати в крайнощі.
Також вона розповіла, що до її заможного 51-річного чоловіка часто клеяться дівчата. Її цей факт обурює, але вона повністю довіряє чоловікові.
"Такі моменти виводили, зараз вони мене веселять. Я просто по-іншому внутрішньо себе відчуваю. Я вже не дівчинка, знаєш, як сірник-істеричка. Я спокійна", - заявила Санта.
Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос звела з розуму ідеальним тілом в бікіні, розкривши секрети краси:"шикарна матуся".
Як Politeka писала, що Дімопулос блиснула фігурою в асиметричній сукні, вітаючи подружку-блондинку: "любов з першого погляду".
Також Politeka повідомляла, що Дімопулос похвалилася ексклюзивним аксесуаром на відпочинку в Дубаї: "на фото одна з дуже рідкісних...".