Колишня солістка гурту ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала свій ідеальний загар в купальнику і розкрила його секрет

Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. У ньому Санта, яка завжди славилася розкішною смаглявою шкірою як у Справжньої южанки, вирішила розкрити секрет свого ідеального засмаги.

"Незважаючи на те, що сонце отримує все більше критики від косметологів і дерматологів – я його дуже люблю", - зізналася співачка.

У той же час, вона визнала, що сонце може бути небезпечним, а надмірний загар – викликати пігментацію, сухість і передчасне старіння шкіри.

"Тому до засмаги я підходжу супер-акуратно і обдумано. Наші побачення з сонцем завжди короткі і максимально захищені", - підкреслила Дімопулос.

Вона порадила своїм передплатникам завжди засмагати по чуть-чуть, використовувати перед засмагою скраб або пілінг, а після – зволожуючі засоби, а також засмагати вранці або ввечері після 16 годин.

В якості ілюстрації Дімопулос поділилася фото з пляжу в Дубаї. На ньому вона позує в зеленому купальнику-бікіні, який ідеально підкреслює колір її шкіри. Фігура співачки також виглядає досить вражаюче.

Шанувальники Санти прийшли в захват від її поста.

"Ідеальна", "Краса ж", "коли ідеально все", "Чарівна", "шикарна матуся", "це законно? бути такою красивою?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Дімопулос на відпочинку похвалилася новеньким авто і не втрималася від шпагату: "вона тобі йде".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" в міні-шортах звела з розуму засмаглими принадами: "Приклад для наслідування".

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