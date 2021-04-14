Бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос показала свой идеальный загар в купальнике и раскрыла его секрет

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Санта, которая всегда славилась роскошной смуглой кожей как у настоящей южанки, решила раскрыть секрет своего идеального загара.

«Несмотря на то, что солнце получает все больше критики от косметологов и дерматологов – я его очень люблю», - призналась певица.

В то же время, она признала, что солнце может быть опасным, а чрезмерный загар – вызывать пигментацию, сухость и преждевременное старение кожи.

«Поэтому к загару я подхожу супер-аккуратно и обдуманно. Наши свидания с солнцем всегда короткие и максимально защищенные», - подчеркнула Димопулос.

Она посоветовала своим подписчикам всегда загорать по чуть-чуть, использовать перед загаром скраб или пилинг, а после – увлажняющие средства, а также загорать утром либо вечером после 16 часов.

В качестве иллюстрации Димопулос поделилась фото с пляжа в Дубае. На нем она позирует в зеленом купальнике-бикини, который идеально подчеркивает цвет ее кожи. Фигура певицы также выглядит весьма впечатляюще.

Поклонники Санты пришли в восторг от ее поста.

«Идеальная», «Красота же», «Когда идеально все», «Волшебная», «Шикарная мамочка», «Это законно? быть такой красивой?», - пишут люди.

Напомним, Димопулос на отдыхе похвасталась новеньким авто и не удержалась от шпагата: "Она тебе идет".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" в мини-шортах свела с ума загорелыми прелестями: «Пример для подражания».

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