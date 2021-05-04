Победительница "Танців з зірками", известная певица и экс-ВИА Гра Санта Димопулос дала откровенное интервью, заговорив о разнице в возрасте с состоятельным мужем

Как передает Politeka.net, Санта прославилась благодаря группе ВИА Гра, а сейчас красотка пытается состоятся как сольная звезда. Девушка приняла участие в танцевальном проекте, где победила.

В одном из свежих интервью 33-летняя звезда рассказала об отношениях с мужем. Блогеру Тане Гузенко для ее YouTube-канала Санта рассказала, что ее муж Игорь Кучеренко, который старше ее на 18 лет, многому ее научил.

«Когда твой мужчина старше тебя, во-первых, ты должна интеллектуально гораздо быстрее развиваться. Он учит своей мудрости», - отметила звезда.

По словам Димопулос, муж научил ее шире смотреть на мир и не впадать в крайности.

Также она рассказала, что к ее состоятельному 51-летнему мужу часто клеятся девушки. Ее этот факт возмущает, но она полностью доверяет супругу.

«Такие моменты выводили, сейчас они меня веселят. Я просто по-другому внутренне себя ощущаю. Я уже не девочка, знаешь, как спичка-истеричка. Я спокойна», - заявила Санта.

Напомним, что победительница "Танців з зірками" Димопулос свела с ума идеальным телом в бикини, раскрыв секреты красоты: "Шикарная мамочка".

Как Politeka писала, что Димопулос блеснула фигурой в асимметричном платье, поздравляя подружку-блондинку: "Любовь с первого взгляда".

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