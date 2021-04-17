Співачка Санта Дімопулос розповіла про любов до вінтажних речей і власним поділилася досвідом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на розкішний курорт в Дубаї, звідки тепер радує фанатів яскравими і сонячними кадрами. Так, цього разу артистка похвалилася ексклюзивним аксесуаром, а також розповіла про цінність речей.

На новому знімку, опублікованому в соцмережі Санта позує на прогулянці на затишній пляжній галявині. Перед камерою вона з'явилася в довгій світлій сукні цікавого фасону, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру. Свій образ красуня доповнила стильною пляжної капелюшком і ексклюзивної брендової сумочкою. У підписі до кадру Дімопулос розповіла у своєму модному аксесуарі, а також поділилася своєю любов'ю до вінтажних речей.

"Днями давала інтерв'ю одному шановному виданню про те, що ж таке усвідомлене споживання, про своє улюблене дітище. Згадуючи весь свій досвід в цьому напрямку (7.5 років), я задумалася про інше - а як це: любити вінтаж? Любити вінтаж - це подорожувати в часі і протягувати ниточку з минулого в сьогодення. Тобто, бути трохи чарівником. P. S: на фото одна з дуже рідкісних сумок Hermès Picnic", - написала Санта і по пунктах пояснила, що для неї означає Любити Вінтаж.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" захопила результатами тренувань в спортзалі: "Ідеально".

Як повідомляла Politeka, Розслаблена Дімопулос з "Танців з зірками" розвалилася на дивані, вразивши визнанням: "Мені подобається...".

Також Politeka писала, Фігуриста Дімопулос з "Танців з зірками" в бікіні звела з розуму фантастичним пейзажем: "Амазонка".