Співачка Санта Дімопулос розповіла про любов до вінтажних речей і власним поділилася досвідом
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на розкішний курорт в Дубаї, звідки тепер радує фанатів яскравими і сонячними кадрами. Так, цього разу артистка похвалилася ексклюзивним аксесуаром, а також розповіла про цінність речей.
На новому знімку, опублікованому в соцмережі Санта позує на прогулянці на затишній пляжній галявині. Перед камерою вона з'явилася в довгій світлій сукні цікавого фасону, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру. Свій образ красуня доповнила стильною пляжної капелюшком і ексклюзивної брендової сумочкою. У підписі до кадру Дімопулос розповіла у своєму модному аксесуарі, а також поділилася своєю любов'ю до вінтажних речей.
"Днями давала інтерв'ю одному шановному виданню про те, що ж таке усвідомлене споживання, про своє улюблене дітище. Згадуючи весь свій досвід в цьому напрямку (7.5 років), я задумалася про інше - а як це: любити вінтаж? Любити вінтаж - це подорожувати в часі і протягувати ниточку з минулого в сьогодення. Тобто, бути трохи чарівником. P. S: на фото одна з дуже рідкісних сумок Hermès Picnic", - написала Санта і по пунктах пояснила, що для неї означає Любити Вінтаж.
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