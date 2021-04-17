Певица Санта Димопулос рассказала о любви к винтажным вещам и собственным поделилась опытом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отправилась отдыхать на роскошный курорт в Дубае, откуда теперь радует фанатов яркими и солнечными кадрами. Так, в этот раз артистка похвасталась эксклюзивным аксессуаром, а также рассказала о ценности вещей.

На новом снимке, опубликованном в соцсети Санта позирует на прогулке на уютной пляжной лужайке. Перед камерой она появилась в длинном светлом платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру. Свой образ красотка дополнила стильной пляжной шляпкой и эксклюзивной брендовой сумочкой. В подписи к кадру Димопулос рассказала в своем модном аксессуаре, а также поделилась своей любовью к винтажным вещам.

"На днях давала интервью одному уважаемому изданию о том, что же такое осознанное потребление, о своем любимом детище. Вспоминая весь свой опыт в этом направлении (7.5 лет), я задумалась о другом – а как это: любить винтаж? Любить винтаж – это путешествовать во времени и протягивать ниточку из прошлого в настоящее. То есть, быть немного волшебником. P.S: на фото одна из очень редких сумок Hermès Picnic", — написала Санта и по пунктам объяснила, что для нее значит любить винтаж.

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