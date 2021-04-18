Колишня солістка "ВІА Гри" і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, привітала свою подругу

Артистка у 2020 році виграла шоу "Танці з зірками", заявивши про ще один талант - вміння красиво рухатися, повідомляє Politeka.net. Відомо, що крім цього Санта у 2011 році завоювала титул чемпіонки світу з бодібілдингу та фітнесу.

Фігура красуні дійсно викликає захоплення. Відомо, що артистка - мати двох дітей і за час вагітностей набирала більше десятки кілограмів. Однак наполегливі тренування, харчування і масажі допомогли повернутися до колишньої форми.

Санта ретельно стежить за собою і цього разу в сторіс вона привітала з днем народження свою подругу, у якої власний салон краси.

На фото співачка позувала в асиметричній сукні, яка прикрила лише одне плече. Артистка притулилася до подружки-блондинки.

"Спасибі тобі за доброту, красу і цілісність, яку ти несеш у світ. Нехай все збувається. Ти - любов з першого погляду", - написала Дімопулос.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо, Санта Дімопулос поділилася секретами краси свого волосся. В одному з інтерв'ю зірка розповіла, що робить раз в місяць в салоні процедуру-відновлення, протягом якої по черзі наноситься вісім засобів.

А що стосується догляду вдома, то артистка використовує звичайне кокосове масло. Пару раз в тиждень вона на ніч наносить засіб на кінчики, а вранці миє голову звичними засобами.

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