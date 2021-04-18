Колишня солістка "ВІА Гри" і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, привітала свою подругу
Артистка у 2020 році виграла шоу "Танці з зірками", заявивши про ще один талант - вміння красиво рухатися, повідомляє Politeka.net. Відомо, що крім цього Санта у 2011 році завоювала титул чемпіонки світу з бодібілдингу та фітнесу.
Фігура красуні дійсно викликає захоплення. Відомо, що артистка - мати двох дітей і за час вагітностей набирала більше десятки кілограмів. Однак наполегливі тренування, харчування і масажі допомогли повернутися до колишньої форми.
Санта ретельно стежить за собою і цього разу в сторіс вона привітала з днем народження свою подругу, у якої власний салон краси.
На фото співачка позувала в асиметричній сукні, яка прикрила лише одне плече. Артистка притулилася до подружки-блондинки.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою: "Молодці, чудове"
Олексій Тригубенко з "Холостячки" показав ймовірну свекруху-красуню Мішиної: "Вся сім'я в зборі..."
Кравець із "Квартал 95" радикально змінила образ, від Олени не залишилося й сліду: "Вже не секрет..."
Влад Яма екстрено звернувся до українців через стан легендарного Чапкіса: "Давайте всі разом..."
"Спасибі тобі за доброту, красу і цілісність, яку ти несеш у світ. Нехай все збувається. Ти - любов з першого погляду", - написала Дімопулос.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Відзначимо, Санта Дімопулос поділилася секретами краси свого волосся. В одному з інтерв'ю зірка розповіла, що робить раз в місяць в салоні процедуру-відновлення, протягом якої по черзі наноситься вісім засобів.
А що стосується догляду вдома, то артистка використовує звичайне кокосове масло. Пару раз в тиждень вона на ніч наносить засіб на кінчики, а вранці миє голову звичними засобами.
Нагадаємо, Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.
Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос з "Танців з зврками «вразила відвертостями про шлюб:" запорука здорових відносин...».
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос з " Танців з зірками "показала, як їй пощастило з чоловіком:"хлопчики завжди вас балують".