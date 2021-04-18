Бывшая солистка "ВИА Гры" и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, поздравила свою подругу

Артистка в 2020 году выиграла шоу "Танці з зірками", заявив об еще одном таланте - умении красиво двигаться, сообщает Politeka.net. Известно, что кроме этого Санта в 2011 году завоевала титул чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу.

Фигура красотки действительно вызывает восхищение. Известно, что артистка - мать двоих детей и за время беременностей набирала более десятки килограммов. Однако упорные тренировки, питание и массажи помогли вернуться к прежней форме.

Санта тщательно следит за собой и в этот раз в сторис она поздравила с днем рождения свою подругу, у которой собственный салон красоты.

На фото певица позировала в асимметричном платье, который прикрыл лишь одно плечо. Артистка прижалась к подружке-блондинке.

"Спасибо тебе за доброту, красоту и цельность, которую ты несешь в мир. Пусть все сбывается. Ты - любовь с первого взгляда", - написала Димопулос.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Санта Димопулос поделилась секретами красоты своих волос. В одном из интервью звезда рассказала, что делает раз в месяц в салоне процедуру-восстановление, в течение которой поочередно наносится восемь средств.

А что касается ухода дома, то артистка использует обычное кокосовое масло. Пару раз в неделю она на ночь наносит средство на кончики, а утром моет голову привычными средствами.

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