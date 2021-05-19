Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", вразила новим фатальним образом

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася у своєму Instagram новим постом, в якому розповіла про улюблених акторів.

Так, Різатдінова зізналася, що часто переглядає фільми по багато разів тільки через те, що там грають її улюблені актори. У список улюбленців Анни потрапили: Леонардо Ді Капріо, Роберт Дауні молодший, Ентоні Хопкінс, Демі Мур і Орнелла Муті.

Пост з розповіддю про цих артистів гімнастка проілюструвала власним атмосферним фото. На чорно-білому знімку вона позувала в стильному брючному костюмі. Судячи з фото, під піджаком у Анни нічого не було. Її образ доповнював чокер з великою літерою» А", а також виразний макіяж, що підкреслює очі.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати публікацію.

"Ну, тепер моя улюблена актриса-Анна Різатдінова! Ох, тримайся Голлівуд", "Ух ти! Леді-вамп", "красуня", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Анна зізналася, що через роботу в минулому бували часи, коли вона нічого більше не встигала, в тому числі-стежити за своєю зовнішністю. Через це у зірки виникли комплекси.

Вона додала, що їй допомогла любов до себе і прийняття своєї зовнішності.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова в міні і незвичайній сіточці показала топ весняних образів: "шикарні ноги".

Як Politeka писала, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" Різатдінова відкрила закулісся зйомок нового шоу: "з області фантастики".

Також Politeka повідомляла, що улюблениця ями з "Танців з зірками" після двох операцій звернулася до жінок: "щоб потім не довелося мучитися...".