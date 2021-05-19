Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая запомнилась многим как фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», впечатлила новым роковым образом

Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором рассказала о любимых актерах.

Так, Ризатдинова призналась, что часто пересматривает фильмы по много раз только из-за того, что там играют ее любимые актеры. В список любимчиков Анны попали: Леонардо Ди Каприо, Роберт Дауни младший, Энтони Хопкинс, Деми Мур и Орнелла Мути.

Пост с рассказом об этих артистах гимнастка проиллюстрировала собственным атмосферным фото. На черно-белом снимке она позировала в стильном брючном костюме. Судя по фото, под пиджаком у Анны ничего не было. Ее образ дополнял чокер с большой буквой «А», а также выразительный макияж, подчеркивающий глаза.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать публикацию.

«Ну, теперь моя любимая актриса – Анна Ризатдинова! Ох, держись Голливуд», «Ух ты! Леди-вамп», «Красавица», - пишут люди.

Отметим, что ранее Анна призналась, что из-за работы у нее часто бывали периоды, когда она не успевала делать ничего другого, в том числе – следить за своей внешностью. Из-за этого у звезды возникли комплексы.

Она добавила, что ей помогла любовь к себе и принятие своей внешности.

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".

Как Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова приоткрыла закулисье съемок нового шоу: "Из области фантастики".

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