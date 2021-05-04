Знаменитая украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», рассказала о своей проблеме

Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась откровением в своем Инстаграм.

Ризатдинова перенесла операцию по удалению возникшего после родов диастаза. Однако, как оказалось, на этом ее мучения не закончились.

«Над пупком, где мне зашивали диастаз, образовалось небольшое уплотнение. И это очень сильно пугало. Врачи советовали не волноваться и говорили, что со временем это пройдёт. Но ничего не менялось. После этого мне сказали делать LPG-массажи. Я прислушалась и всё выполняла, но уплотнение не разошлось», - поделилась гимнастка.

Оказалось, что это послеоперационный фиброз.

«Представьте: на фоне плоского живота сверху уплотнение. Это очень странно смотрится. Я понимала, что такой живот мне не нравится. Этот бугорок портил всё. И кроме того, ещё осталось немного обвисшей кожи. Естественно, я испробовала все средства - ходила и на RF-лифтинг, делала вакуумно-роликовые массажи. Но всё безрезультатно», - призналась спортсменка.

Ризатдинова решилась на еще одну операцию. Восстанавливаться было так же сложно, как и в первый раз. Сейчас она довольна своим животом. Хотя фиброз исчез не до конца.

Гимнастка обратилась к женщинам и дала совет. Как избежать такой проблемы.

«Восстановление - это очень долгий процесс. Потому советую носить бандаж после родов. А до них лучше хорошо подготовить свою кожу. Сейчас большой спектр таких услуг - есть и аппаратные технологии, и кремы. Чтобы потом не пришлось мучиться насколько лет», - подчеркнула она.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" подчеркнула свою главную гордость узким платьем.

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