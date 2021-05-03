Знаменитая украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», показала своего маленького сына
Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась новым постом в своем Инстаграм.
Ризатдинова имеет сына от экс-нардепа, миллионера Александра Онищенко. Ребенок в семье знаменитой гимнастки появился 12 ноября 2017 года. Малыша назвали Романом. "Роман ростом 51 см и весом 3,850 кг. Словами не передать эти эмоции и ощущения. Это именно то, ради чего стоит жить! Это бесценная медаль данная свыше!" - поделилась тогда в Instagram спортсменка.
Ризатдинова не часто показывает ребенка, но по случаю Пасхи она сделала исключение. Гимнастка поделилась с фолловерами кадрами, на которых запечатлена с сыном возле церкви.
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«Христос Воскрес! Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Пусть в ваших домах царит счастье, спокойствие и уют. Сегодня встречаю с самыми родными и вам того желаю!» - написала она.
«Анечка, с праздником!!! Христос Воскрес!», «Воистину Воскресе!❤❤❤ Любви и Радости», «Воистину Воскрес!С Праздником!», - пишут гимнастке.
Напомним, в 2019 году Ризатдинова рассказала, что рассталась с Онищенко.
Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" подчеркнула свою главную гордость узким платьем.
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