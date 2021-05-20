У деяких областях України погода покращиться, і на зміну дощам і грозам прийде сонце і тепло

Відповідним прогнозом на четвер, 20 травня, поділилися синоптики з Укргідрометцентру.

Вони розповіли, що в цей день на погоду в Україні впливатимуть два утворення зниженого тиску – один циклон попрямує на північний схід, а другий розташується над Чорним морем. У зв'язку з цим погода в країні буде мінливою, проте в цілому опадів буде менше, ніж у попередні дні.

Проте в більшості областей пройдуть невеликі дощі, а в центрі – ще й з грозами. Пощастить лише кільком областям, в яких буде без опадів і вигляне сонце. Серед них виявилися Київська, Тернопільська, Волинська, Запорізька, Луганська та Донецька області, а також анексований Крим.

На півночі вночі температура коливатиметься від +10 до +12 градусів, а вдень повітря прогріється до+15... + 18.

У західних областях вночі очікується від + 8 до +11, а вдень – від +14 до +18.

У центрі вночі буде від +10 до +12, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +19.

У східних областях вночі також буде від +10 до +12 градусів, а денні температури піднімуться до+19... + 22.

На півдні вночі очікується від + 9 до +14 градусів, а вдень – від +14 до + 23.

У Києві вночі і вранці пройде невеликий дощ, але вдень буде сухо і з мінливою хмарністю. Вночі очікується від +10 до +12 градусів, а вдень – від +17 до + 19.

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