Погода в Украине 19 мая расстроит затянувшимися дождями
Как сообщает Politeka.net, дожди продолжат атаковать территорию Украины со всех сторон. Осадки с грозами и ливнями ожидаются во всех без исключения регионах страны. При этом температура воздуха будет сохраняться в комфортных пределах.
Так, в Западных областях резко похолодает. Днем ожидается 15-17 градусов, а ночью температура опустится до 9 градусов. Немного комфортнее будет в Закарпатской области. Там столбики термометра прогреются до 17-19 градусов.
В центральных и восточных регионах будет похожая температура. Дожди будут идти как днем, так и ночью. Практически во всех областях ожидается 17-19 градусов. Исключением станет Запорожская область, где температура поднимется до 19-21 градуса.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
В Одессе мощный ливень затопил улицы, выпал даже град: видео стихии
Оля Полякова кардинально сменила образ, больше не "королева ночи": "Одуванчик ты наш"
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
Южные регионы не спрячутся от осадков. При этом температура там поднимется до комфортных 18-22 градусов. Теплее всего будет в Одесской области.
Стоит отметить, что дожди задержатся в Украине еще на несколько дней, хоть и ожидаются небольшие просветы. Полностью солнечная погода без осадков вернется в Украину только к 22 маю. Вместе с ней вернется и тепло – температура сразу же поднимется до 20-26 градусов.
Напомним, что ясная погода будет нескоро: синоптики опечалили прогнозом на неделю.
Как сообщала Politeka, появилось видео последствий ливня в Одессе: не выдержала напора стихии.
Также Politeka писала, что в Харьковской области резко похолодает, ожидаются дожди с градом: названа переломная дата.