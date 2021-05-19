Погода в Украине 19 мая расстроит затянувшимися дождями

Как сообщает Politeka.net, дожди продолжат атаковать территорию Украины со всех сторон. Осадки с грозами и ливнями ожидаются во всех без исключения регионах страны. При этом температура воздуха будет сохраняться в комфортных пределах.

Так, в Западных областях резко похолодает. Днем ожидается 15-17 градусов, а ночью температура опустится до 9 градусов. Немного комфортнее будет в Закарпатской области. Там столбики термометра прогреются до 17-19 градусов.

В центральных и восточных регионах будет похожая температура. Дожди будут идти как днем, так и ночью. Практически во всех областях ожидается 17-19 градусов. Исключением станет Запорожская область, где температура поднимется до 19-21 градуса.

Южные регионы не спрячутся от осадков. При этом температура там поднимется до комфортных 18-22 градусов. Теплее всего будет в Одесской области.

Стоит отметить, что дожди задержатся в Украине еще на несколько дней, хоть и ожидаются небольшие просветы. Полностью солнечная погода без осадков вернется в Украину только к 22 маю. Вместе с ней вернется и тепло – температура сразу же поднимется до 20-26 градусов.

Напомним, что ясная погода будет нескоро: синоптики опечалили прогнозом на неделю.

Как сообщала Politeka, появилось видео последствий ливня в Одессе: не выдержала напора стихии.

Также Politeka писала, что в Харьковской области резко похолодает, ожидаются дожди с градом: названа переломная дата.