В некоторых областях Украины погода улучшится, и на смену дождям и грозам придет солнце и тепло

Соответствующим прогнозом на четверг, 20 мая, поделились синоптики из Укргидрометцентра.

Они рассказали, что в этот день на погоду в Украине будут влиять два образования пониженного давления – один циклон направится на северо-восток, а второй расположится над Черным морем. В связи с этим погода в стране будет переменчивой, однако в целом осадков будет меньше, чем в предыдущие дни.

Тем не менее в большинстве областей пройдут небольшие дожди, а в центре – еще и с грозами. Повезет лишь нескольким областям, в которых будет без осадков и выглянет солнце. Среди них оказались Киевская, Тернопольская, Волынская, Запорожская, Луганская и Донецкая области, а также аннексированный Крым.

На севере ночью температура будет колебаться от +10 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+18.

В западных областях ночью ожидается от +8 до +11, а днем – от +14 до +18.

В центре ночью будет от +10 до +12, а днем столбики термометров покажут от +16 до +19.

В восточных областях ночью также будет от +10 до +12 градусов, а дневные температуры поднимутся до +19…+22.

На юге ночью ожидается от +9 до +14 градусов, а днем – от +14 до +23.

В Киеве ночью и утром пройдет небольшой дождь, но днем будет сухо и с переменной облачностью. Ночью ожидается от +10 до +12 градусов, а днем – от +17 до +19.

Напомним, дожди продолжат атаковать Украину, о потеплении можно забыть: в каких регионах похолодает до +9.

Как сообщала Politeka, в Украине введен желтый уровень опасности, погода резко ухудшится: «грозы накроют…».

Также Politeka писала, что в Харьковской области резко похолодает, ожидаются дожди с градом: названа переломная дата.