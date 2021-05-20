Юна дочка Олі Полякової показала, як дуріти з подругою, при цьому засвітивши свій недитячий макіяж

16-річна Маша Полякова поділилася новим відео у своєму Тіктоку. Про це повідомляє Politeka.net. на кадрах дівчина розіграла забавну сценку зі своєю подругою.

Так, Школярки демонструють свої навички з накладеною зверху озвучкою.

"Дві кращі подруги в одній кімнаті ... вони можуть поцілуватися», - "вимовляє" подруга Маші.

"Так, ми поцілуємося«, - » відповідає" їй Полякова-молодша.

Після цього дівчата тягнуться один до одного, проте в останній момент все ж відвертаються.

Варто відзначити, що на цьому відео Маша показала себе при повному «параді». Так, дівчина прикрасила себе яскравим макіяжем з масивними стрілками і червоною помадою. Судячи з усього, вона намагається стежити за трендами в соцмережах і відповідати їм.

Відзначимо, що в свої 16 років Маша вже цілком успішний блогер, яка почала заробляти гроші на своїх публікаціях.

Раніше дівчина показала фото, на якому постала у вельми дорослому образі. Вона одягла футболку, яку затягнула модним корсетом. Крім цього, дівчина зробила яскравий макіяж зі стрілками.

Маша звернулася до передплатників з проханням придумати підпис для знімка.

Нагадаємо, що 16-річна дочка-школярка Олі Полякової розкрила свої заробітки: мама може пишатися.

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Полякової показала, як запалює з подружками ночами: кадри злили в мережу.

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