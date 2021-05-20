Співак Олег Кензов, зірка "Х-фактор", одружується втретє

Новина про новий Трак 32-річного співака облетіла мережі і наробила чимало шуму.

Особливо бурхлива реакція викликана одкровеннями колишньої дружини Кензова. Друга дружина виконавця Наталія Ярмоленко, більш відома як DJ Madonna, звинуватила його в моральному і фізичному насильстві.

Жінка говорила, що Олег Кензов у відносинах завжди був ревнивим і постійно шукав привід звинуватити її в зраді, що переростало в побиття. За її словами, Кензов бив її навіть на очах сина.

"Я не встигла добігти до сходів, він викликав ліфт, затягнув мене до нього і почав бити, натиснув на стоп. Він мене бив так, що я обмочилася», - описала один з випадків Наталія Ярмоленко, зазначивши, що причиною такої агресії став коментар під її фото в соцмережі.

Кензов спростував слова колишньої дружини, заперечуючи факт будь-якого насильства зі свого боку.

Зважаючи на цю історію реакція про весілля артиста виявилася дуже бурхливою.

"І третю теж буде лупити?", "Чекаємо новин про побої третьої дружини.... прост прости Господи...", "він не втомився«," чи на довго?!!!😂 ", "Чекаємо новин про те, як Кензов до напівсмерті побив свою третю дружину», «підтримуємо тиранів, несемо їх в маси», «Позорище», «багатообіцяючий наречений .... у 32 роки одружується втретє. Нареченій варто задуматися" « " Ага, таке собі досягнення, в 32 роки одружується в 3 разів...", "Чекаємо новин про побиття», «а у нього хобі одружитися і бити жінок», - пишуть в мережі.

Нещодавно артист представив свою майбутню дружину. З новою обраницею виконавець разом вже 4 роки. Даша працює менеджером виконавця. Вона стане третьою дружиною артиста.

Кензов розповів, як робив пропозицію.

«У нас була прем'єра пісні, і я кажу: „Даша, зніми мене на відео, щоб ми зробили анонс пісні“. Вона знімала. Я хотів, щоб вона зафіксувала це на пам'ять, я співаю, в якийсь момент просто перестав це робити, дістав кільце, і почав зізнаватися в коханні. Ні, не було Скрипаля поруч. Це була проїжджа частина. Дашу ледь не збила машина, бо вона здивувалася і назад почала відходити. Я став дійсно на одне коліно, і більше розповідав про те, що це відповідально, це серйозний крок і потрібно не забувати, що є життя. Коротше, я став занудою з роками«, - поділився Олег Кензов у програмі "Зірковий шлях".

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