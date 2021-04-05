Звезда "Х-фактора" Олег Кензов странно прокомментировал обвинения своей бывшей жены в насилии

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Зірковий шлях" опубликовали короткий комментарий Олега Кензова, которого попросили рассказать свою версию его жизни с женой Наташей Ярмоленко, которая известна под псевдо DJ Madonna.

В ролике разместили комментарий девушки, которая обвиняет Кензова в насилии. Она рассказывает, что когда познакомилась с Олегом, его слава после конкурса в "Х-факторе" прошла, а сотрудничество с продюсером Вадимом Лисицей висело на волоске.

Девушка говорит, что помогала музыканту с деньгами, а также пыталась урегулировать отношения с Лисицей. Однако, вместо благодарности Кензов додумался распускать руки.

Музыкант не хотел комментировать обвинения экс-супруги. Однако потом все же решился. Он сказал, что не хотел бы оскорблять человека в ответ, поэтому так долго молчал:

"На самом деле я просто не хочу быть дерьмом и унижать человека в ответ. Вот моя женщина (указывает на новую спутницу). У нее обручальное кольцо на пальце. Я ее каждый день бью в голову ногой. Просто крепкий чайник. Послушайте, человек четыре года молчал, а тут загавкал", - подытожил певец.

Стоит сказать, что поклонники и подписчики паблика всецело на стороне девушки, в комментариях заявили, что не верят Кензову, а некоторые просто не выбирали слов, чтобы описать свои чувства к музыканту.

"Каждый раз одно и то же", "Да козлина он, разве не понятно", "Не вірю йому", "фуууу", - прокомментировали фолловреы.

Ранее продюсер Вадим Лисица рассказал, как сложно было работать с Кензовым. Он жаловался на музыканта за непредсказуемость и проявлял себя с очень нехорошей стороны.

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