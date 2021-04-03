Известная украинская телеведущая Даша Трегубова показала себя, предложив поиграть

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова не первый год радует украинцев своим видом на телеэкранах. Звезда блистала во многих проектах, после которых только наращивала свою популярность. Девушка не забывает и о социальных сетях, где подогревает интерес к своей персоне.

На фото девушка стояла в прозрачном платье, демонстрируя роскошные ножки на каблуках, а один глаз прикрыла маской. Трегубова выставила одну ножку, добавляя кадру немного пикантности.

"Выбираем фильм на субботу", - написала красотка, предложив сделать в любой момент паузу в ролике.

В этот момент в левом нижнем углу менялись обложки фильмов с подписью:

"Какой фильм сегодня смотрим?".

На фото получился ответ: "Тряпичный союз".

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото, но так и хочется добавить: "Слишком хороша".

Мы писали, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая ведет шоу "Х-фактор", показала соблазнительные образы.

Девушка появилась в соблазнительном образе с накрашенными губами и накрученными волосами. Она смотрела в кадр, от чего ее поклонники просто сходили с ума. Особенно горячим получилось фото, на котором Трегубова закрыла волосами глаза, сделав акцент на свои пухлые губы.

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" поразила пикантной глубиной декольте

А еще Politeka писала, что постаревшая Трегубова из "Х-Фактора" впечатлила размером декольте в блестящем платье

Также Politeka сообщала, что Трегубова из "Х-Фактора" без стыда и белья заставила любоваться своей красотой



