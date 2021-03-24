Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала свою страсть

Как пишет Politeka.net, украинская красотка Даша Трегубова стала настолько популярной, что фанаты сами генерируют контент от красотке. Девушка успела сделать множество пикантных фотосессий и один из пользователей решил некоторые из них собрать в одно горячее видео. Ролик настолько получился удачный, что Даша сделала его репост к себе на страничку.

На кадре красотка была совсем голой, показавшись по бюст. Девушку не смущало отсутствие белья, ведь Даша хвасталась роскошным мейкапом.

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"Горячее новое видео", - подписала Трегубова кадры.

А в самом ролике красотка появилась в нескольких образах. На одном из кадров девушка сбрасывает наряд, показывая кружевное черное белье.

"Осторожно, горячо", - подписал фанат ролик.

Даша Трегубова прокомментировала подборку: "Огонь, огонь, огонь".

Мы писали, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула бюстом в прозрачной кофте.

В этот раз красотка показала несколько кадров с одного из мероприятий. Блондинка позировала в прозрачной кофте с кружевом.

Напомним, подвыпившая Трегубова из "Х-Фактора" позволила заглянуть в свое декольте

А еще Politeka сообщала, что дерзкая Трегубова из «Х-фактора» развалилась на полу, задрав платьице

Также Politeka писала, что звезда "Х-фактора" Трегубова спустила кофточку, намекнув на отсутствие белья