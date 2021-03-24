Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала свою страсть
Как пишет Politeka.net, украинская красотка Даша Трегубова стала настолько популярной, что фанаты сами генерируют контент от красотке. Девушка успела сделать множество пикантных фотосессий и один из пользователей решил некоторые из них собрать в одно горячее видео. Ролик настолько получился удачный, что Даша сделала его репост к себе на страничку.
На кадре красотка была совсем голой, показавшись по бюст. Девушку не смущало отсутствие белья, ведь Даша хвасталась роскошным мейкапом.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Ани Лорак обтянула формы тесным платьем с декольте и пожалела: «Сразу возраст выдают»
Младшая дочь Кошевого из "Квартал 95" поработала над внешностью мамы, что получилось: "Ох и семейка..."
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
"Горячее новое видео", - подписала Трегубова кадры.
А в самом ролике красотка появилась в нескольких образах. На одном из кадров девушка сбрасывает наряд, показывая кружевное черное белье.
"Осторожно, горячо", - подписал фанат ролик.
Даша Трегубова прокомментировала подборку: "Огонь, огонь, огонь".
Мы писали, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула бюстом в прозрачной кофте.
В этот раз красотка показала несколько кадров с одного из мероприятий. Блондинка позировала в прозрачной кофте с кружевом.
Напомним, подвыпившая Трегубова из "Х-Фактора" позволила заглянуть в свое декольте
А еще Politeka сообщала, что дерзкая Трегубова из «Х-фактора» развалилась на полу, задрав платьице
Также Politeka писала, что звезда "Х-фактора" Трегубова спустила кофточку, намекнув на отсутствие белья