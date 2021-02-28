Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в легком образе

На кадрах Даша позировала в кофте, которую спустила на плечи, намекая на отсутствие белья. Трегубова сидела у стены, дополнив образ стильными черными ботинками и джинсами. Волосы у телеведущей остались распущенными, а сама красотка улыбалась, пока ее снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что хотите у меня узнать?", - предложила задавать вопросы Даша в сторис Инстаграма.

"Режиссура фильмов или главные роли?)", - спросил один из фанатов у Трегубовой.

"Даже не знаю, все так вкусно!", - растерялась при ответе красотка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Замечательная актриса", "У вас красивая дочь Полина", "Очень красиво", "Шикарно", "Восхищаюсь вами, Дашаа", "Самая соблазнительна", "Воплощение женственности".

Мы писали, что популярная телеведущая Дарья Трегубова устроила яркую фотосессию в необычном наряде.

Как видно, Даша запечатлена в темной комнате, она позирует фотографу то стоя, то сидя. Перед камерой красотка появилась в элегантном брючном костюме интересного кроя и необычного оттенка, который называет "цветом льда".

Напомним, 40-летняя Трегубова из "Х-фактора" томно выгнулась в одном белье, поманив идеальными формами

А еще Politeka писала, что Трегубова из «Х-фактора» без капли скромности задрала платье, заманив в оковы ночи

Также Politeka сообщала, что звезда "Х-фактора" Трегубова показала, как умеет работать ртом, пикантный момент попал на видео



