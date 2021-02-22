Телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая прославилась благодаря "Х-фактору", впечатлила дерзкими образами в новой фотосессии
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 40-летняя красотка опубликовала серию фото в разных вечерних платьях. Актриса позировала в ярком красном наряде с глубоким декольте. Она немного приподняла ногу, засветив оригинальный разрез на платье. Необычные рукава и пояс придавали образу элегантности.
Кроме этого, она поделилась снимком своих очаровательных ножек. Трегубова высоко задрала свое черное платье, похваставшись стройными ногами в черных туфельках.
В комментариях пришли в восторг от образов звезды, оставив ей массу приятных слов.
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«Мисс Вселенная!)», «Вы крутая актриса, роли стерв в вашем исполнении огонь», «Красотка!», «Вы как ангел! Вы очень Красивая! Вы наша звёздочка!», «Дашуня, какая вы божественно красивая мамуля нереально светлый ангелочек», - пишут пользователи сети.
Как известно, Даша Трегубова прославилась в сети после того, как стала читать стихотворения. Позже ее пригласили стать ведущей «Х-фактора», в результате чего ее карьера резко взлетела вверх. Сегодня звезда активно снимается в кино, сериалах, клипах. Кроме этого, она продолжает читать стихи и выкладывать их в Инстаграм.
Напомним, что 40-летняя Трегубова из «Х-фактора» поразила идеальной внешностью без прикрас: «Легко и спонтанно…».
Как сообщала Politeka, звезда "Х-фактора" Трегубова показала, как умеет работать ртом, пикантный момент попал на видео: "Балуете нас".
Также Politeka писала, что дерзкая Трегубова из "Х-фактора" укротила майамского "жеребца": "Вот это я понимаю, куколка".