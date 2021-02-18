Відома телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора", показала рай для байкерів

На фото Трегубова позувала в квітковому костюмі, тримаючись за кермо чоппера. Зірка хвалилася розкішним мотоциклом, на якому зручно влаштувалася. Волосся у красуні були зібрані в хвіст, щоб не заважали, а знімалася десь в приміщенні. Як можна зрозуміти по геолокації, зірка літала на відпочинок в сонячне Майямі, США. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ідеально місце на планеті для байків і байкерів", - написала під фотографією Трегубова.

Фанати поставили майже 100 лайків і нааписали кмоментарії:

"Ось це Я розумію, лялечка", " Круто виглядаєте. У вас є власний байк?", "Вау".

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"Зі святом всіх! Любові і класного настрою", - написала телеведуча.

У кадрі Трегубова з'явилася в образі фатальної красуні, а компанію їй склав український актор Тарасом Цимбалюком, який грав у серіалах "кріпосна" і "зловити Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками".

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