Известная украинская телеведущая и звезда «Х-Фактора» Даша Трегубова всполошила поклонников чувственным образом без белья

Как сообщает Politeka.net, звездная блондинка показала себя в новом откровенном образе.

Так, ради нового снимка Трегубова полностью избавилась от одежды и белья, накинув на себя лишь черное пальто. При этом его ведущая слегка распахнула, будто бы дразня зрителей очертаниями своих форм.

Трегубова стоит в темной комнате, задумчиво глядя себе под ноги. Дополнили ее образ темно-красные туфли.

Подписать такое чувственное фото ведущая решила стихотворением Иосифа Бродского, которое начинается со строк:

«...Вот я стою в распахнутом пальто,

и мир течет в глаза сквозь решето,

сквозь решето непонимания».

Ее поклонники пришли в восторг от такого образа.

«Лучше с улыбкой! Слишком много депресняка в этих фото», «Фото невероятные! Вы подстриглись, или мне показалось?», «Очень красивый стих и вы просто невероятные», «Ох как нравится, стих обожаю, фото супер», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Даша продемонстрировала более нежный образ.

На фото красотка позировала топлес, развернувшись боком. Девушка прижала рукой бюст, чтобы ничего лишнего не показать на кадре. Даша закрыла глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными. Кадр был наполнен нежностью и даже страстью, ведь Трегубова выглядела безупречно.

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