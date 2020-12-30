Известная телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя и рассказала о 2020

На фото Трегубова показалась топлес, зато с макияжем. Красотка нанесла краску на руку, а волосы оставила распущенными. Даша на нескольких кадрах была одинаковой, но использовала разные оттенки. Фото получились интересными и немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все оттенки 2020

Спасибо этому странному, фантастическому, непредсказуемому и все равно очень крутому году!

Гайз, пусть всех вас 2021 щедро одарит всем тем, чего не додал 2020

И пусть в этом году все сюрпризы будут только приятными

Всех люблю", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Даша, ты очень красивая", "Ох и фото", "Шикарная блондинка Даша, с наступающими праздниками вас", "Ты богиня, обожаю тебя", "Вау, нет слов", "Роковая женщина, горячая, страстная, сильная, независимая, пример".

Мы писали, что телеведущая и актриса Дарья Трегубова обескуражила "вкусными" кадрами - прям праздник какой-то.

Так, Дарья устроила предновогоднюю фотосессию с ретро-мебелью, играющим патефоном и зажженными свечами. В видео как раз бэкстейдж этой съемки.

Напомним, блистательная Трегубова из «Х-Фактора» расцвела рядом с довольным Остапчуком

А еще Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Трегубова скинула одежду ради горячих кадров

Также Politeka сообщала, что Трегубова из «Х-фактора» заставила собой любоваться, превратившись в «хищницу»



