Украинская телеведущая Даша Трегубова из «Х-фактора» покорила фанатов, показав хищный взгляд вблизи

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Я наблюдаю за тобой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Трегубова демонстрирует хищный взгляд, а также безупречное лицо вблизи. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Ух, Дарья», «Ох, эти глаза сведут с ума любого», «фантасмагория чувств», «очень круто», «вау», «какие особенные фотки», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская актриса и ведущая проекта «Х-Фактор» Даша Трегубова покорила роковым образом с красной помадой

В своем посте Трегубова рассказала о съемках в новом проекте. Так, выяснилось, что актрисе досталась роль настоящей стервы, чему она, судя по всему, очень рада.

«После ночной смены в новом проекте «Честная игра». Играю, конечно же, стерву Мартину)) Команда отличная», - написала актриса.

Она также поделилась своими новыми фото. На них Трегубова позирует в домашней обстановке в наряде с кокетливым запахом.

Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова в кружевном белье свела с ума румянцем и нежной кожей: «Как в фильме».

Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова дала жару на столе, очаровав мужчин белоснежным декольте.

Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Трегубова огорошила безупречными формами в облегающем платье.