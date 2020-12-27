Известная украинская актриса и ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова покрасовалась видом в роскошном платье в компании Владимира Остапчука

На днях украинские звезды выступили ведущими на пышном корпоративе с исторической тематикой. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Трегубова решила показать их с Остапчуком роскошные наряды.

Так, ведущий появился на празднике в стильном бархатном пиджаке с галстуком-бабочкой. А вот сама Трегубова пришла на мероприятие в платье и украшениях в стиле 30-х. Бежевый наряд с полупрозрачной юбкой идеально подчеркнул фигуру актрисы.

«Угадайте, какому литературному (киношному) произведению был посвящён вечер?)», - написала Даша в подписи к снимкам.

При этом ни она, ни Остапчук не стали раскрывать, чей именно это был корпоратив.

Поклонники Трегубовой пришли в восторг от опубликованных ею снимков и принялись отвечать на вопрос актрисы.

«"В джазе только девушки"», «Фицджеральд "Великий Гэтсби"», «Блин, какая вы офигенная», «Подскажите», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Остапчук в своем Инстаграм показал случайные кадры с того самого корпоратива, на которых засветил выступления Валерия Меладзе и Светланы Лободы. Было видно, что публика в восторге от выступления звезд – все танцевали и наслаждались жизнью. Сам Остапчук тоже веселился под музыку.

Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова скинула одежду ради горячих кадров: «Эммануэль нашего времени».

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» заставила собой любоваться, превратившись в «хищницу»: «Ох, эти глаза…».

Также Politeka писала, что жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.