Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова, которая была ведущей «Х-фактора», сразила наповал эффектным фото

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала несколько фото, на которых предстала в весьма откровенном виде. На Даше были надеты черные широкие штаны, которые сделали акцент на ее тонкой талии. Красотка скинула всю верхнюю одежду, прикрыла пышный бюст руками и повернулась спиной к объективу. Поклонники смогли рассмотреть ее нежную кожу, хрупкие плечи и отличную фигурку.

«За последние пару дней я получила удивительно много сообщений от вас (даже подумала, что проходит какой-то флешмоб «напиши Даше») С комплиментами, благодарностями, признаниями. От некоторых были мурашки по коже. Может быть под конец года хочется благодарить его за все хорошее - не знаю)) но мне это правда очень приятно и важно», - обратилась Трегубова к своим поклонникам.

В комментариях красотке стали писать еще больше приятных слов.

«Тонкая, звонкая и прозрачная!», «Вы лучшая!», «Даша, и Вам огромное спасибо. За Ваши красочные и шикарные фото», «Даша ты как всегда на высоте», «Слов не хватило!», «Эммануэль нашего времени», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Трегубова распахнула пиджак, сверкнув красотой без белья: "Посвящается Дженнифер Лопес".

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» заставила собой любоваться, превратившись в «хищницу»: «Ох, эти глаза…».

Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Танців з зірками" и ведущая «Х-фактор» Трегубова засветились в клипе скандальной российской группы: «В Москве снимали?».