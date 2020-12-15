Українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-фактора" підкорила фанатів, показавши хижий погляд зблизька

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Я спостерігаю за тобою", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Трегубова демонструє хижий погляд, а також бездоганне обличчя поблизу. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.

» Ух, Дар'я«,» Ох, ці очі зведуть з розуму будь - кого«,» фантасмагорія почуттів«,» дуже круто«,» вау«,» які особливі фотки", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська актриса і ведуча проекту "Х-Фактор" Даша Трегубова підкорила фатальним образом з червоною помадою

У своєму пості Трегубова розповіла про зйомки в новому проекті. Так, з'ясувалося, що актрисі дісталася роль справжньої стерви, чому вона, судячи з усього, дуже рада.

"Після нічної зміни в новому проекті "Чесна гра". Граю, звичайно ж, стерву Мартіну)) команда відмінна», - написала актриса.

Вона також поділилася своїми новими фото. На них Трегубова позує в домашній обстановці в наряді з кокетливим запахом.

Нагадавши, ведуча "Х-фактора" Трегубова в мереживній білизні звела з розуму рум'янцем і ніжною шкірою:»як у фільмі".

Як повідомляла Politeka, ведуча "Х-фактора" Трегубова дала спеку на столі, зачарувавши чоловіків білосніжним декольте.

Також Politeka писала, що ведуча "Х-фактора" Трегубова приголомшила бездоганними формами в облягаючому платті.