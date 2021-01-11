Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, известная по проекту "Х-фактор", впечатлила роскошными ногами в одном пиджаке

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"...Это в сфере нравов сочтут прогрессом. Через двадцать лет я приду за креслом, на котором ты предо мной сидела в день, когда для Христова тела завершались распятья муки -- в пятый день Страстной ты сидела, руки скрестив, как Буонапарт на Эльбе. И на всех перекрестках белели вербы. Ты сложила руки на зелень платья, не рискуя их раскрывать в объятья..." Иосиф Бродский. Прощайте, мадемуазель Вероника. Читайте хорошую поэзию на карантине", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Трегубова позирует в одном пиджаке и маске на лице, соблазнительно застыв на стуле. Образ красотка дополнила туфлями, которые оставила возле себя.

"Фото из серии: На 50 оттенков темнее..😊", "Даша, это бомба", "виртуозное соблазнение", "выглядишь невероятно", "во-первых, это красиво", "стройность и элегантность", - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская актриса и ведущая "Х-фактора" Даша Трегубова покрасовалась видом в роскошном платье в компании Владимира Остапчука

Ведущий появился на празднике в стильном бархатном пиджаке с галстуком-бабочкой. А вот сама Трегубова пришла на мероприятие в платье и украшениях в стиле 30-х. Бежевый наряд с полупрозрачной юбкой идеально подчеркнул фигуру актрисы.

Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова скинула одежду ради горячих кадров: «Эммануэль нашего времени».

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» заставила собой любоваться, превратившись в «хищницу»: «Ох, эти глаза…».

Также Politeka писала, что жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.