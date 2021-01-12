Известная телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя в нежном образе

На фото красотка позировала топлес, развернувшись боком. Девушка прижала рукой бюст, чтобы ничего лишнего не показать на кадре. Даша закрыла глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными. Кадр был наполнен нежностью и даже страстью, ведь Трегубова выглядела безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимые мои друзья и подписчики! Вас уже 100000.

Спасибо, что вы со мной! Будет еще больше хороших стихов, красивых фото и самого интересного бэкстейджа со съёмочных площадок!

Ваша Даша", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хрупкость и утонченность", "То ли еще будет. Миллион не за горами", "Даша красоточка спасибо вам за вашу красоту, я вас обожаю, вы Queen", "Какая эстетика", "Успехов, удачи и вдохновения", "Давай больше таких фото", "Даша, вы вдохновляете", "Искусство".

Мы писали, что телеведущая и актриса Дарья Трегубова знает, как приковать к себе восхищенные взгляды.

Так, знаменитость позировала в белом пиджаке, который широко распахнула, и прозрачной блузе под ним - с вышивкой, прикрывшей самые пикантные места.

Напомним, трегубова из "Х-Фактора" топлес показала все оттенки 2020

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