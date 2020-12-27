Телеведущая и актриса Дарья Трегубова обескуражила "вкусными" кадрами - прям праздник какой-то

Как передает Politeka.net, 40-летняя ведущая из "Х-Фактора" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала себя в различных нарядах, один краше другого (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Дарья устроила предновогоднюю фотосессию с ретро-мебелью, играющим патефоном и зажженными свечами. В видео как раз бэкстейдж этой съемки.

Особенно Трегубова впечатлила образом в красном шелковом платье. Девушка предварительно разбулась и избавилась от бюстгальтера: образ вышел куда сочнее и притягательнее. Дарья покрутилась в таком виде перед камерой, показав себя с разных сторон - казалось, что ей вовсе неведомо смущение, так раскованно она себя чувствовала. В довершении, ведущая раскинулась на зеленой софе в томной позе.

Пользователи с восторгом кинулись обсуждать увиденное. Правда, один из комментирующих указал, якобы на изъян, - слишком бледную кожу.

"Как всегда, великолепна! 🔥🌹😘"

"Шикарные ноги Dasha, очень сексуально❤️🙏"

"Как всегда сильно красивая 😍"

"Нужно в солярий))"

"🔥Огонь просто меркнет на Вашем фоне под ретро-музыку из патефона... И свечи точёных, прекрасных ног так украшают показы мод... 🔥Красиво👍😍"

Ранее мы сообщали, Трегубова решилась на смелое фото топлесс, оставшись в одних широких штанах. Девушка позировала в полоборота, скрестив руки на груди и кинув шальной взгляд в камеру.

Волосы красотки рассыпались на обнаженной спине, а брюки подчеркнули ее "осиную" талию.

«Тонкая, звонкая и прозрачная!», «Вы лучшая!», «Даша, Вам огромное спасибо. За Ваши красочные и шикарные фото», - отреагировала публика.

Напомним, что Даша Трегубова распахнула пиджак, сверкнув красотой без белья: "Посвящается Дженнифер Лопес".

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» заставила собой любоваться, превратившись в «хищницу»: «Ох, эти глаза…».