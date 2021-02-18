Известная телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала рай для байкеров
На фото Трегубова позировала в цветочном костюме, держась за руль чоппера. Звезда хвасталась роскошным мотоциклом, на котором удобно устроилась. Волосы у красотки были собраны в хвост, чтобы не мешали, а снималась где-то в помещении. Как можно понять по геолокации, звезда летала на отдых в солнечное Майями, США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Идеально место на планете для байков и байкеров", - написала под фотографией Трегубова.
Фанаты поставили почти 100 лайков и нааписали кмоментарии:
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“С праздником всех! Любви и классного настроения”, - написала телеведущая.
В кадре Трегубова появилась в образе роковой красотки, а компанию ей составил украинский актер Тарасом Цымбалюком, который играл в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", а также принимал участие в "Танцах со звездами".
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