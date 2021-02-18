Известная телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала рай для байкеров

На фото Трегубова позировала в цветочном костюме, держась за руль чоппера. Звезда хвасталась роскошным мотоциклом, на котором удобно устроилась. Волосы у красотки были собраны в хвост, чтобы не мешали, а снималась где-то в помещении. Как можно понять по геолокации, звезда летала на отдых в солнечное Майями, США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеально место на планете для байков и байкеров", - написала под фотографией Трегубова.

Фанаты поставили почти 100 лайков и нааписали кмоментарии:

"Вот это я понимаю, куколка", "Круто выглядите. У вас есть собственный байк?", "Вау".

Мы писали, что телеведущая и актриса Даша Трегубова необычно поздравила фанатов с Днем всех влюбленных.

“С праздником всех! Любви и классного настроения”, - написала телеведущая.

В кадре Трегубова появилась в образе роковой красотки, а компанию ей составил украинский актер Тарасом Цымбалюком, который играл в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", а также принимал участие в "Танцах со звездами".

Напомним, 40-летняя Трегубова из «Х-фактора» поразила идеальной внешностью без прикрас

А еще Politeka писала, что ведущая "Х-фактор" Даша Трегубова без стыда распахнула пальто, под которым не оказалось ничего

Также Politeka сообщала, что ведущая "Х-фактор" Даша Трегубова на радостях сбросила лифчик, дав пикантное обещание



