Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая прославилась благодаря "Х-фактору", поделилась чувственным кадром
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором была запечатлена крупным планом. Женщина была одета в светлый пиджак строго кроя. Она поднесла руку к лицу, немного закрыв его.
Стоит отметить, что на фото телеведущая выглядела восхитительно. Ее кожа сияла, а глаза отражали глубину. Фото выглядело очень нежно и натурально, а на лице звезды практически не было макияжа. 40-летняя красотка хвастнула идеальной внешностью.
«Очень мне нравится этот кадр, сделанный @olegbogdancom легко и спонтанно - после того, как мы за первые же пять минут сделали то, для чего собрались: крутейшее фото для социального проекта. О нем чуть позже) А пока в очередной раз убеждаюсь, как же мне нравится все спонтанное, легкое, незапланированное и неожиданное», - отметила Трегубова.
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В комментариях Трегубовой оставили массу приятных слов.
«Полускрытое очарование восхитительной женщины», «Красотка», «Красивый маникюр», «Само очарование)», «Прекрасная», «Дашуня-красотка», «А так всегда, большинство гениальных идей приходит спонтанно», «Восхищаюсь Вами», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Трегубова из "Х-Фактора" топлес показала все оттенки 2020: "Шикарная блондинка".
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