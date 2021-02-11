Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая прославилась благодаря "Х-фактору", поделилась чувственным кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором была запечатлена крупным планом. Женщина была одета в светлый пиджак строго кроя. Она поднесла руку к лицу, немного закрыв его.

Стоит отметить, что на фото телеведущая выглядела восхитительно. Ее кожа сияла, а глаза отражали глубину. Фото выглядело очень нежно и натурально, а на лице звезды практически не было макияжа. 40-летняя красотка хвастнула идеальной внешностью.

«Очень мне нравится этот кадр, сделанный @olegbogdancom легко и спонтанно - после того, как мы за первые же пять минут сделали то, для чего собрались: крутейшее фото для социального проекта. О нем чуть позже) А пока в очередной раз убеждаюсь, как же мне нравится все спонтанное, легкое, незапланированное и неожиданное», - отметила Трегубова.

В комментариях Трегубовой оставили массу приятных слов.

«Полускрытое очарование восхитительной женщины», «Красотка», «Красивый маникюр», «Само очарование)», «Прекрасная», «Дашуня-красотка», «А так всегда, большинство гениальных идей приходит спонтанно», «Восхищаюсь Вами», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Трегубова из "Х-Фактора" топлес показала все оттенки 2020: "Шикарная блондинка".

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