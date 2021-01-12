Відома телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в ніжному образі

На фото красуня позувала топлес, розвернувшись боком. Дівчина притиснула рукою бюст, щоб нічого зайвого не Показати на кадрі. Даша закрила очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним. Кадр був наповнений ніжністю і навіть пристрастю, адже Трегубова виглядала бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблені мої друзі і передплатники! Вас вже 100000.

Спасибі, що Ви зі мною! Буде ще більше хороших віршів, красивих фото і найцікавішого бекстейджу зі знімальних майданчиків!

Ваша Даша", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Крихкість і витонченість", "чи то ще буде. Мільйон не за горами", "Даша красоточка спасибі вам за вашу красу, я вас обожнюю, ви Queen", "яка естетика", "успіхів, удачі і натхнення", "Давай більше таких фото", "Даша, ви надихаєте", "Мистецтво".

Ми писали, що телеведуча і актриса Дарина Трегубова знає, як прикувати до себе захоплені погляди.

Так, знаменитість позувала в білому піджаку, який широко розкрила, і прозорій блузі під ним - з вишивкою, що прикривла найпікантніші місця.

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