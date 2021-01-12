Відома телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в ніжному образі
На фото красуня позувала топлес, розвернувшись боком. Дівчина притиснула рукою бюст, щоб нічого зайвого не Показати на кадрі. Даша закрила очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним. Кадр був наповнений ніжністю і навіть пристрастю, адже Трегубова виглядала бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Улюблені мої друзі і передплатники! Вас вже 100000.
Спасибі, що Ви зі мною! Буде ще більше хороших віршів, красивих фото і найцікавішого бекстейджу зі знімальних майданчиків!
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
Вмита Дорофєєва несподівано показала, що зазвичай приховує під шаром макіяжу: секрет розкритий
Гостра на язик Полякова висловила Каті Осадчій все, що про неї думала: "Пам'ятаю твою гонористу..."
Госпіталізований Чапкіс розкрив свій діагноз, ситуація важка: "Тепер лежу в..."
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
Ваша Даша", - написала красуня під фото.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Крихкість і витонченість", "чи то ще буде. Мільйон не за горами", "Даша красоточка спасибі вам за вашу красу, я вас обожнюю, ви Queen", "яка естетика", "успіхів, удачі і натхнення", "Давай більше таких фото", "Даша, ви надихаєте", "Мистецтво".
Ми писали, що телеведуча і актриса Дарина Трегубова знає, як прикувати до себе захоплені погляди.
Так, знаменитість позувала в білому піджаку, який широко розкрила, і прозорій блузі під ним - з вишивкою, що прикривла найпікантніші місця.
Нагадаємо, трегубова з "Х-Фактора" топлес показала всі відтінки 2020
А ще Politeka писала, що трегубова з "Х-Фактора" в червоних шовках і при свічках полонила пристрасним чином
Також Politeka повідомляла, що блискуча Трегубова з "Х-Фактора" розцвіла поруч із задоволеним Остапчуком