Відома українська телеведуча і зірка "Х-Фактора" Даша Трегубова сполохала шанувальників чуттєвим образом без білизни

Як повідомляє Politeka.net, зіркова блондинка показала себе в новому відвертому образі.

Так, заради нового знімка Трегубова повністю позбулася одягу і білизни, накинувши на себе лише чорне пальто. При цьому його ведуча злегка відчинила, нібито дражнячи глядачів обрисами своїх форм.

Трегубова стоїть в темній кімнаті, задумливо дивлячись собі під ноги. Доповнили її образ темно-червоні туфлі.

Підписати таке чуттєве фото ведуча вирішила віршем Йосипа Бродського, яке починається з рядків:

«...Вот я стою в распахнутом пальто,

и мир течет в глаза сквозь решето,

сквозь решето непонимания».

Її шанувальники прийшли в захват від такого образу.

"Краще з посмішкою! Занадто багато депресняка в цих фото", "Фото неймовірні! Ви підстриглися, або мені здалося?", "Дуже красивий вірш і ви просто неймовірні", "Ох як подобається, вірш обожнюю, фото супер", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Даша продемонструвала більш ніжний образ.

На фото красуня позувала топлес, розвернувшись боком. Дівчина притиснула рукою бюст, щоб нічого зайвого не Показати на кадрі. Даша закрила очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним. Кадр був наповнений ніжністю і навіть пристрастю, адже Трегубова виглядала бездоганно.

Нагадаємо, ведуча "Х-фактор" Даша Трегубова без штанів спокусила пікантною позою: "на 50 відтінків темніше...".

Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-Фактора" топлес показала всі відтінки 2020: "шикарна блондинка".

Також Politeka писала, що ведуча "Х-фактор" Даша Трегубова на радощах скинула ліфчик, давши пікантну обіцянку: "буде ще більше...".