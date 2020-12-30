Відома телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе і розповіла про 2020
На фото Трегубова здалася топлес, зате з макіяжем. Красуня завдала фарбу на руку, а волосся залишила розпущеним. Даша на декількох кадрах була однаковою, але використовувала різні відтінки. Фото вийшли цікавими і трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Всі відтінки 2020
Спасибі цьому дивному, фантастичному, непередбачуваному і все одно дуже крутому році!
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Гайз, нехай всіх вас 2021 щедро обдарує всім тим, чого не додав 2020
І нехай цього року всі сюрпризи будуть тільки приємними
Всіх люблю", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красива", "Даша, ти дуже красива", "Ох і фото", "шикарна блондинка Даша, з наступаючими святами вас", "ти богиня, обожнюю тебе", "Вау, немає слів", "фатальна жінка, гаряча, пристрасна, сильна, незалежна, приклад".
Ми писали, що телеведуча і актриса Дарина Трегубова збентежила "смачними" кадрами - прям свято якесь.
Так, Дарина влаштувала передноворічну фотосесію з ретро-меблями, граючим патефоном і запаленими свічками. У відео якраз бекстейдж цієї зйомки.
Нагадаємо, блискуча Трегубова з "Х-Фактора" розцвіла поруч із задоволеним Остапчуком
А ще Politeka писала, що ведуча "Х-фактора" Трегубова скинула одяг заради гарячих кадрів
Також Politeka повідомляла, що Трегубова з "Х-фактора" змусила собою милуватися, перетворившись на " хижачку»