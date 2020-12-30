Відома телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе і розповіла про 2020

На фото Трегубова здалася топлес, зате з макіяжем. Красуня завдала фарбу на руку, а волосся залишила розпущеним. Даша на декількох кадрах була однаковою, але використовувала різні відтінки. Фото вийшли цікавими і трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі відтінки 2020

Спасибі цьому дивному, фантастичному, непередбачуваному і все одно дуже крутому році!

Гайз, нехай всіх вас 2021 щедро обдарує всім тим, чого не додав 2020

І нехай цього року всі сюрпризи будуть тільки приємними

Всіх люблю", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива", "Даша, ти дуже красива", "Ох і фото", "шикарна блондинка Даша, з наступаючими святами вас", "ти богиня, обожнюю тебе", "Вау, немає слів", "фатальна жінка, гаряча, пристрасна, сильна, незалежна, приклад".

Ми писали, що телеведуча і актриса Дарина Трегубова збентежила "смачними" кадрами - прям свято якесь.

Так, Дарина влаштувала передноворічну фотосесію з ретро-меблями, граючим патефоном і запаленими свічками. У відео якраз бекстейдж цієї зйомки.

Нагадаємо, блискуча Трегубова з "Х-Фактора" розцвіла поруч із задоволеним Остапчуком

А ще Politeka писала, що ведуча "Х-фактора" Трегубова скинула одяг заради гарячих кадрів

Також Politeka повідомляла, що Трегубова з "Х-фактора" змусила собою милуватися, перетворившись на " хижачку»



