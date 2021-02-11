Відома українська телеведуча Даша Трегубова, яка прославилася завдяки "Х-фактору", поділилася чуттєвим кадром
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому була зображена крупним планом. Жінка була одягнена в світлий піджак строго крою. Вона піднесла руку до обличчя, трохи закривши його.
Варто відзначити, що на фото телеведуча виглядала чудово. Її шкіра сяяла, а очі відбивали глибину. Фото виглядало дуже ніжно і натурально, а на обличчі зірки практично не було макіяжу. 40-річна красуня хвалилася ідеальною зовнішністю.
"Дуже мені подобається цей кадр, зроблений @olegbogdancom легко і спонтанно - після того, як ми за перші ж п'ять хвилин зробили те, для чого зібралися: найкрутіше фото для соціального проекту. Про нього трохи пізніше) а поки в черговий раз переконуюся, як же мені подобається все спонтанне, легке, незаплановане і несподіване», - зазначила Трегубова.
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У коментарях Трегубовій залишили масу приємних слів.
"Напівприкрита чарівність чудової жінки", «красуня», «красивий манікюр», «сама чарівність)», «Прекрасна», «Дашуня-красуня», «а так завжди, більшість геніальних ідей приходить спонтанно», "захоплююся Вами", - пишуть користувачі Мережі.
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