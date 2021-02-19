Відома українська телеведуча і актриса Даша Трегубова показала, що відбувається за кадром на її зйомках

Як повідомляє Politeka.net, Дар'я Трегубова свого часу стала однією з найяскравіших ведучих талант-шоу "Х-фактор". Красуня вже давно полюбилася глядачам своїми програмами, а також ролями в кіно і серіалах. Зірка веде свій YouTube-канал, в якому викладає відео з читанням віршів, і у неї там безліч шанувальників, які із задоволенням її слухають.

А нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram зіркова красуня виклала кумедне відео, на якому показала, що відбувається на зйомках її рубрики "Даша читає". Спочатку в ролику Трегубова готується до читання і робить розминку - вона видає забавні звуки губами і завзято ворушить ротом, тренуючи м'язи і зв'язки. Також в ролику можна побачити, що за кадром багато людей зі знімальної групи, які займаються підготовкою і, власне, зйомками.

Сама ж Даша в цьому відео змінює кілька образів - спочатку вона посилається перед камерою в темному брючному костюмі, потім в легкому строкатому платті з відкритим декольте і чорним піджаком на плечах, а потім в коричневих шкіряних брюках з блакитною картатою блузкою цікавого фасону. Треба сказати, що телезірці всі ці образи дуже йдуть, вона виглядає просто приголомшливо.

У підписі до публікації Трегубова написала: "Записали нові вірші для #дашачитає #дашачитає". Шанувальники в захваті від образів Даші і заінтриговані новим випуском її читання віршів. Красуню засипають компліментами в коментарях публікації. "Красуня! Чекаємо вірші з нетерпінням!", "Балуєте ви нас, Даша. Балуючи. Своїм читанням і неземною красою", "Стильна красуня Даша, талановита жінка", "Обожнюю занурюватися з Вами в цей процес!",- пишуть користувачі.

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