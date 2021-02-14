Телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая прославилась благодаря "Х-фактору" необычно поздравила фанатов с Днем всех влюбленных

Соответствующее видео артистка разместила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«С праздником всех! Любви и классного настроения❤️», - написала телеведущая.

В кадре Трегубова появилась в образе роковой красотки, а компанию ей составил украинский актер Тарасом Цымбалюком, который играл в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", а также принимал участие в "Танцах со звездами".

«Но у тебя глубокая и у меня глубокая линия любви, видишь, совпали», - говорит артистка и показывает свою ладонь.

Нужно отметить, что это кадр из клипа группы «Ленинград» под названием Миг.

Ранее трегубова поделилась чувственным кадром.

Звезда опубликовала фото, на котором была запечатлена крупным планом. Женщина была одета в светлый пиджак строго кроя. Она поднесла руку к лицу, немного закрыв его.

Стоит отметить, что на фото телеведущая выглядела восхитительно. Ее кожа сияла, а глаза отражали глубину. Фото выглядело очень нежно и натурально, а на лице звезды практически не было макияжа. 40-летняя красотка хвастнула идеальной внешностью.

Напомним, что Трегубова из "Х-Фактора" топлес показала все оттенки 2020: "Шикарная блондинка".

А еще Politeka писала, что мускулистый Цимбалюк из "Поймать Кайдаша" расстегнул рубашку и свел украинок с ума: "наслаждение".