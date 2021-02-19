Известная украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова показала, что происходит за кадром на ее съемках

Как сообщает Politeka.net, Дарья Трегубова в свое время стала одной из самых ярких ведущих талант-шоу "Х-фактор". Красотка уже давно полюбилась зрителям своими программами, а также ролями в кино и сериалах. Звезда ведет свой YouTube-канал, в котором выкладывает видео с чтением стихов, и у нее там множество поклонников, которые с удовольствием ее слушают.

А недавно в своем микроблоге в Instagram звездная красотка выложила забавное видео, на котором показала, что происходит на съемках ее рубрики "Даша читает". Сначала в ролике Трегубова готовится к чтению и делает разминку – она выдает забавные звуки губами и задорно шевелит ртом, тренируя мышцы и связки. Также в ролике можно увидеть, что за кадром много людей из съемочной группы, которые занимаются подготовкой и, собственно, съемками.

Сама же Даша в этом видео сменяет несколько образов – сначала она посылается перед камерой в темном брючном костюме, потом в легком пестром платье с открытым декольте и черным пиджаком на плечах, а затем в коричневых кожаных брюках с голубой клетчатой блузкой интересного фасона. Надо сказать, что телезвезде все эти образы очень идут, она выглядит просто потрясающе.

В подписи к публикации Трегубова написала: "Записали новые стихи для #дашачитает #дашачитає". Поклонники в восторге от образов Даши и заинтригованы новым выпуском ее чтения стихов. Красотку засыпают комплиментами в комментариях публикации. "Красотка! Ждем стихи с нетерпением!", "Балуете Вы нас, Даша. Балуете. Своим чтением и неземной красотой", "Стильная красотка Даша, талантливая женщина", "Обожаю погружаться с Вами в этот процесс!", - пишут пользователи.

Напомним, Дерзкая Трегубова из "Х-фактора" укротила майамского "жеребца": "Вот это я понимаю, куколка".

Как сообщала Politeka, Трегубова из "Х-фактора" ошеломила пикантным видео с Тарасом Цымбалюком: "У тебя глубокая...".

Также Politeka писала, 40-летняя Трегубова из «Х-фактора» поразила идеальной внешностью без прикрас: «Легко и спонтанно…».