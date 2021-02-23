Украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая полюбилась зрителям благодаря проекту «Х-фактор», поделилась новым снимком в соблазнительном образе
Как сообщает Politeka.net, 40-летняя красотка опубликовала провокационное фото на ночь глядя на своей странице в Инстаграм.
Трегубова поделилась чувственным фото, на котором позирует на стуле у окна. На ведущую падают тени, поэтому проглядывается только ее силуэт. Судя по нему, Трегубова одета в соблазнительный боди со стильным узором.
Красотка томно изогнулась на стуле, соблазнительно вытянув ножки. Черно-белый снимок делает ее образ еще более загадочным и романтичным.
«Спокойной ночи», - коротко подписала фото Трегубова.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Полякова после скандала с Кароль и Камалией поиздевалась над Остапчуком: "На должность нового коня"
Ким Кардашьян сразила размерами своих "бронзовых" прелестей в неприличном декольте: "Такое сияние..."
Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка и тут же засыпали красотку комплиментами.
«Не все уснут», «Приятных снов! Очень классная», «Шикарная», «Сладких вам снов», «Ммм горячо», «Ох и Дашка! Сладкого утра», «Ох, Богиня в неге!», «Вау какие ножки. Секси ух Даша ты огонь», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Трегубова поделилась снимком своих очаровательных ножек. Трегубова высоко задрала свое черное платье, похваставшись стройными ногами в черных туфельках.
В комментариях пришли в восторг от образов звезды, оставив ей массу приятных слов.
Напомним, что 40-летняя Трегубова из «Х-фактора» поразила идеальной внешностью без прикрас: «Легко и спонтанно…».
Как сообщала Politeka, звезда "Х-фактора" Трегубова показала, как умеет работать ртом, пикантный момент попал на видео: "Балуете нас".
Также Politeka писала, что дерзкая Трегубова из "Х-фактора" укротила майамского "жеребца": "Вот это я понимаю, куколка".