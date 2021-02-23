Украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая полюбилась зрителям благодаря проекту «Х-фактор», поделилась новым снимком в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя красотка опубликовала провокационное фото на ночь глядя на своей странице в Инстаграм.

Трегубова поделилась чувственным фото, на котором позирует на стуле у окна. На ведущую падают тени, поэтому проглядывается только ее силуэт. Судя по нему, Трегубова одета в соблазнительный боди со стильным узором.

Красотка томно изогнулась на стуле, соблазнительно вытянув ножки. Черно-белый снимок делает ее образ еще более загадочным и романтичным.

«Спокойной ночи», - коротко подписала фото Трегубова.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка и тут же засыпали красотку комплиментами.

«Не все уснут», «Приятных снов! Очень классная», «Шикарная», «Сладких вам снов», «Ммм горячо», «Ох и Дашка! Сладкого утра», «Ох, Богиня в неге!», «Вау какие ножки. Секси ух Даша ты огонь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Трегубова поделилась снимком своих очаровательных ножек. Трегубова высоко задрала свое черное платье, похваставшись стройными ногами в черных туфельках.

В комментариях пришли в восторг от образов звезды, оставив ей массу приятных слов.

Напомним, что 40-летняя Трегубова из «Х-фактора» поразила идеальной внешностью без прикрас: «Легко и спонтанно…».

Как сообщала Politeka, звезда "Х-фактора" Трегубова показала, как умеет работать ртом, пикантный момент попал на видео: "Балуете нас".

Также Politeka писала, что дерзкая Трегубова из "Х-фактора" укротила майамского "жеребца": "Вот это я понимаю, куколка".