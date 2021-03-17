Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова из "Х-Фактора" показала себя в праздничном настроении

Как пишет Politeka.net , Даша Трегубова успешная отечественная телеведущая, которая успела поучаствовать во многих украинских проектах. Звезда активно подогревает интерес к своей персоне, публикуя в социальных сетях различного вида контент. Телеведущая настолько преуспела, что у нее уже появились фан-страницы в Инстаграм.

Так, в этот раз пользователи создали ролик о Даше, на заставке которой телеведущая была в платье с большим декольте, а образ дополнила небольшим украшением на шее. Красотка улыбалась, держа в руках бокал с напитком. На других кадрах Трегубова была еще в нескольких образов, которыми заворожила фанатов.

"Согласитесь, она прекрасна", - написано под видео в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно Дашу засыпают комплиментами: "Вы самая крутая", "Блондинка в платье, бомба, даже без лайма", "Мисс Вселенная", "Вы как ангел! Вы очень красивая! Вы наша звездочка", "Умница", "Даша, ты молодец", "Мега восхитительной жизни", "Насыщенная неделя, красивая и целеустремленная", "Вдохновенная божественным воодушевлением", "Вы очень солнечный человек", "Как всегда очаровательно".

Напомним, дерзкая Трегубова из «Х-фактора» развалилась на полу, задрав платьице.

А еще Politeka писала, что звезда "Х-фактора" Трегубова спустила кофточку, намекнув на отсутствие белья.